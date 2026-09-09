Dehradun News: केवि के प्राचार्य अवधेश दुबे को किया सम्मानित

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उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण, सीबीएसई की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों व राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। दुबे भारतीय संस्कृति, जीवन-मूल्यों व समावेशी शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक बच्चे की अपनी विशिष्ट प्रतिभा और क्षमता होती है।

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देहरादून। भारत विकास परिषद गंगोत्री शाखा व अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन की ओर से केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप के प्राचार्य अवधेश दुबे को सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में दुबे को 17 वर्षों से अधिक का प्रधानाचार्य और 19 वर्षों से अधिक का स्नातकोत्तर अंग्रेजी शिक्षक का अनुभव है।