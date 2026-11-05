देहरादून: गृह मंत्री के दौरे से पहले सीमा पर पुलिस का पहरा, चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग, हिरासत में लिए 10 संदिग्ध

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे और त्योहारी सीजन को देखते हुए विकासनगर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। क्षेत्र की सीमाओं पर स्थित कुल्हाल, डाकपत्थर और दर्रारीट चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने मुख्य मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर बैरियर लगाकर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जांच की। अभियान के दौरान पांच दर्जन से अधिक वाहनों के चालान किए गए, जबकि पांच वाहनों को सीज किया गया।

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