उत्तराखंड: स्वारना नदी उफनाई, सड़क-वाहन बहा ले गई, हरिद्वार में जलभराव, दून में टोंस नदी का जलस्तर बढ़ा

देहरादून-पांवटा राजमार्ग के पुल को नुकसान



पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद स्वारना नदी उफान पर आ गई। नदी के तेज बहाव ने देहरादून-पांवटा राजमार्ग के पुल को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा रामपुर-चोई बस्ती की सड़क के पचास मीटर हिस्से को भी बहा दिया है। जिससे क्षेत्र के 3 हजार से अधिक लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है।



पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र व ग्राम रामपुर की चोई बस्ती के किनारे पर बहने वाली बरसाती नदी स्वारना के उफान पर आने की आशंका के चलते शुक्रवार की देर सायं से ही पुलिस ने चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने नदी किनारों पर रहने वाले लोगों को रात दस बजे तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था।



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इसके पश्चात लगभग 11 से 12 बजे के बीच नदी उफान पर आ गई। नदी के तेज बहाव ने सेलाकुई से गुजरने वाले देहरादून -पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल के बेस को क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति की बाइक को भी नदी का पानी अपने साथ बहाकर ले गया। उधर इसी दौरान बहाव की जद में आया रामपुर-चोई बस्ती की सड़क का लगभग पचास मीटर हिस्सा भी बह गया जिससे बस्ती की आवाजाही ठप हो गई है। ग्रामीणों ने फिल्हाल एक विद्यालय की चाहरदीवारी को तोड़कर आवाजाही के लिए रास्ता बनाया है। रास्ता बह जाने से लगभग तीन हजार लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। उधर घटना के लगभग 12 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है।