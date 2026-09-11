Dehradun News: दून समेत पांच जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

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उधर शुक्रवार को मैदानी इलाकों में दिनभर चटक धूप खिलने से गर्मी ने परेशान किया। राजधानी दून में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री बढ़ोतरी के साथ 34.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि देर शाम हुई तेज दौर की बारिश से मौसम सुहाना हो गया और रात का न्यूनतम तापमान सामान्य दर्ज किया गया। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य मैदानी इलाकों में रहा।

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देहरादून। उत्तराखंड में मानसून की धीमी रफ्तार के बीच पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 12 सितंबर को देहरादून समेत टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उत्तरकाशी जिले के कुछ इलाकों में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि अन्य जिलों में भी गर्जन के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। 17 सितंबर तक प्रदेशभर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा।