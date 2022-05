{"_id":"627c7745e571df12247760ea","slug":"harish-and-pritam-not-reach-nomination-of-congress-candidate-uttarakhand-champawat-bypolls","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चंपावत का चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में नहीं पहुंचे हरीश रावत और प्रीतम सिंह, भाजपा ने ली चुटकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 12 May 2022 08:44 AM IST