Dehradun News: प्रदेश में स्वाइन फ्लू के तीन नए मरीज मिले

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उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को तीन नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उधर स्वास्थ्य विभाग इसकी रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। हर जिले रैपिड रिस्पॉन्स टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है। इसके अलावा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इसके लिए बेड भी आरक्षित किए गए हैं।इसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। अब तक सामने आए कुल 52 मरीजों में 35 देहरादून के हैं। नए मामलों में भी एक देहरादून का है अन्य दो दूसरे जिले के हैं। पर स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडेय का कहना है कि प्रदेश के सभी जिलों के सीएमओ को इसकी तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। शासन की ओर से इसकी रोकथाम के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है।