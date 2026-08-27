डबल मर्डर: विवेक ने मां को बताने के बाद की बहनों की हत्या; भाई के मन में सुलग रही आग को भांप नहीं सकीं दोनों

1 of 5 रुड़की में हत्या - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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2 of 5 रुड़की में हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि विवेक ने करीब एक माह पहले ही अपनी मां को बहनों को मौत के घाट उतारने के संकेत दे दिए थे। मां ने भी इसे गंभीरता से लिया था और बड़ी बेटी को भी इस बारे में बताया था कि उन्हें सावधान रहने की जरूरत है लेकिन होनी को शायद यही मंजूर था।

3 of 5 रुड़की में हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बेटियां मां की बात पर अमल नहीं कर सकीं और भाई के इरादों को भी गंभीरता से नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर, बहनों की हत्या करने वाला विवेक पहले अपने भाई के साथ कोचिंग सेंटर चलाता था और थाना कनखल में नकल विरोधी कानून के गिरफ्तार होने के बाद जेल काट चुका है।

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4 of 5 रुड़की में हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

एसएसपी ने बताया कि विवेक कई साल पहले अपने भाई के साथ एक कोचिंग सेंटर चलाता था। करीब डेढ़ साल पहले विवेक को नकल कराने के आरोप में थाना कनखल पुलिस ने पकड़ा था जिसके बाद उसने राज्य में बने नकल विरोधी कानून के तहत करीब छह माह जेल में भी काटे। फिलहाल विवेक कोचिंग नहीं चला रहा था और गांव में ही रह रहा था।

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5 of 5 रुड़की में फायरिंग में घायल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वहीं, विवेक ने अपने जीजा संदीप पर भी गोली चलाई थी। जिससे वह घायल हो गया था। जिसका एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है।