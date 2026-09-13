Dehradun News: छह घंटे बंद रहने के बाद खुला हरिपुर-कोटी-मीनस मोटर मार्ग

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हरिपुर-कोटी-मीनस मोटर मार्ग पर अधिक वर्षा होने के दौरान अक्सर मलबा व मिट्टी-पत्थर गिरने से मार्ग बाधित हो जाता है। इसी क्रम में रविवार सुबह करीब पांच बजे भारी मात्रा में मलबा व मिट्टी-पत्थर मार्ग पर आ गिरा। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग के अस्थाई खंड साहिया के कर्मचारी जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल मार्ग खोलने का प्रयास शुरू किया। लेकिन सड़क से मलबा-पत्थर हटाने में उन्हें करीब छह घंटे का समय लगा। इस दौरान विकासनगर, कोटी, क्वानू, मीनस, त्यूणी आदि के लिए आवाजाही करने वाले वाहन मार्ग पर फंसे रहे। नगदी फसलें ले जा रहे काश्तकार व सेब की उपज से भरे ट्रक भी मार्ग पर फंसे रहे। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनुज भारद्वाज ने बताया लगभग 11 बजे मार्ग खोल दिया गया था, इसके बाद से यातायात सुचारू है।