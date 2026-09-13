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उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, बताया भारतीयता की पहचान

Sun, 13 Sep 2026 09:56 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 13 Sep 2026 09:56 PM IST
सार

धामी ने कहा कि हिंदी देश की एकता और अखंडता को मजबूत करती है। यह विविधता में एकता की भावना को भी सशक्त करती है। उन्होंने कहा कि हिंदी ने भारतीय समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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Uttarakhand CM Dhami extends Hindi Diwas greetings to state describes language as an identity of Indianness
सीएम धामी - फोटो : PTI

विस्तार
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने हिंदी को सांस्कृतिक भावनाओं और भारतीयता की पहचान बताया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और भारतीयता की पहचान है।

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धामी ने कहा कि हिंदी देश की एकता और अखंडता को मजबूत करती है। यह विविधता में एकता की भावना को भी सशक्त करती है। उन्होंने कहा कि हिंदी ने भारतीय समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने सामाजिक चेतना भी जगाई है।
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स्वतंत्रता संग्राम में इसने देशवासियों को एक सूत्र में बांधा। धामी ने बताया कि राज्य सरकार हिन्दी के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से दैनिक जीवन में हिंदी का अधिक प्रयोग करने की अपील की। 

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