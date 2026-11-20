अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सोनी देवी ने धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने देहरादून एसएसपी को तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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