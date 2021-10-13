Dehradun News: पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क पर निगरानी के लिए बनेंगी सेल

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इंटेलीजेंस की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीतिक और रणनीतिक के अंतर्गत विभिन्न रूपों में सामने आ रही आतंकवाद की चुनौतियों के विशेष प्रयास करने पर जोर दिया गया। आतंकवाद नियंत्रण के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रहे भारत की पहली आतंकवाद निरोधी नीति प्रहार को धरातल पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए।इसी संदर्भ में शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर निगरानी को तेज करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े 253 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा व दिल्ली से लोगों को हिरासत में लिया गया। ये सभी सोशल मीडिया पर भट्टी के संपर्क में आए थे।बड़े राज्यों की कार्रवाई का अध्ययन करेगी एटीएसउत्तराखंड आतंकवादी रोधी स्क्वाड (एटीएस) को पेशेवर स्तर पर अपग्रेड करने का फैसला भी इंटेलीजेंस की इस बैठक में लिया गया। इसमें कहा गया कि एटीएस देश के बड़े राज्यों की कार्यप्रणाली और सफल ऑपरेशन का अध्ययन करेगी। ताकि आतंकवाद के खिलाफ जो कार्यशैली बड़े राज्यों ने अपनाई है उसे उत्तराखंड एटीएस में भी शामिल किया जा सके। इसके लिए हाल ही में हुए ऑपरेशनों का जिक्र भी बैठक में किया गया।