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Dehradun News: पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क पर निगरानी के लिए बनेंगी सेल

Wed, 16 Sep 2026 01:57 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Wed, 16 Sep 2026 01:57 AM IST
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A cell will be set up to monitor the network
सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टर बना रहे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी गई है। इसके लिए इंटेलीजेंस राज्य और जिला स्तर पर सोशल मीडिया निगरानी सेल का गठन करेगी। ताकि, प्रदेश में भट्टी के नेटवर्क को पनपने से रोका जा सके। इंटेलीजेंस की बैठक में अब तक इस नेटवर्क के बारे में सामने आए तथ्यों के आधार पर विशेष निगरानी बरते के निर्देश दिए गए।
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इंटेलीजेंस की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीतिक और रणनीतिक के अंतर्गत विभिन्न रूपों में सामने आ रही आतंकवाद की चुनौतियों के विशेष प्रयास करने पर जोर दिया गया। आतंकवाद नियंत्रण के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रहे भारत की पहली आतंकवाद निरोधी नीति प्रहार को धरातल पर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए।
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इसी संदर्भ में शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर निगरानी को तेज करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े 253 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा व दिल्ली से लोगों को हिरासत में लिया गया। ये सभी सोशल मीडिया पर भट्टी के संपर्क में आए थे।
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बड़े राज्यों की कार्रवाई का अध्ययन करेगी एटीएस
उत्तराखंड आतंकवादी रोधी स्क्वाड (एटीएस) को पेशेवर स्तर पर अपग्रेड करने का फैसला भी इंटेलीजेंस की इस बैठक में लिया गया। इसमें कहा गया कि एटीएस देश के बड़े राज्यों की कार्यप्रणाली और सफल ऑपरेशन का अध्ययन करेगी। ताकि आतंकवाद के खिलाफ जो कार्यशैली बड़े राज्यों ने अपनाई है उसे उत्तराखंड एटीएस में भी शामिल किया जा सके। इसके लिए हाल ही में हुए ऑपरेशनों का जिक्र भी बैठक में किया गया।
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