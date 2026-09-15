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देहरादून: सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर भेजा लिंक खोला, बैंक खाते से उड़ गए 1.11 लाख रुपये, सावधानी आपके लिए जरूरी

Tue, 15 Sep 2026 03:08 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 15 Sep 2026 03:08 PM IST
सार

एक लिंक पर क्लिक करना देहरादून के अनुज कोठियाल को भारी पड़ गया। सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर आए संदिग्ध लिंक ने कुछ ही देर में उनके बैंक खाते से 1.11 लाख रुपये साफ कर दिए।

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Dehradun Cyber Fraud Man Loses Rs 1.11 Lakh After Clicking Fake Software Update Link uttarakhand news
साइबर क्राइम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
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सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर भेजे गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना अनुज कोठियाल को भारी पड़ गया। लिंक खोलते ही उनके बैंक खाते से 1,11,055 रुपये निकाल लिए गए। अजबपुर कला के शांति विहार फेज-3 निवासी अनुज कोठियाल की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर को अनुज के मोबाइल पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने के संबंध में एक लिंक आया था। उन्होंने लिंक खोल दिया। इसके कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से 1,11,055 रुपये की निकासी हो गई। खाते से रकम निकलने की जानकारी होने पर उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। मा.सि.रि.

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