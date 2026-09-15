देहरादून: सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर भेजा लिंक खोला, बैंक खाते से उड़ गए 1.11 लाख रुपये, सावधानी आपके लिए जरूरी

सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर भेजे गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना अनुज कोठियाल को भारी पड़ गया। लिंक खोलते ही उनके बैंक खाते से 1,11,055 रुपये निकाल लिए गए। अजबपुर कला के शांति विहार फेज-3 निवासी अनुज कोठियाल की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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