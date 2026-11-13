Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Banks to nominate nodal officers for cyber helpline centres within 15 days

Dehradun News: साइबर हेल्पलाइन केंद्रों में 15 दिन में बैंक नामित करेंगे नोडल अधिकारी

Fri, 13 Nov 2026 01:27 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Banks to nominate nodal officers for cyber helpline centres within 15 days
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा, साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश के बैंक अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्र व राज्य साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर में समन्वय बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित करेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बैंकों को साइबर अपराध के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

सचिवालय में बृहस्पतिवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के संबंध में बैंकों और विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ऋण जमा अनुपात में सुधार के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत करें। रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार की ऋण योजनाओं की लगातार समीक्षा कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति को देखते हुए जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक ही पूरा करने का प्रयास किया जाए।
विज्ञापन

मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं की दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच के लिए बैंक मित्र व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को भी बैंक मित्र के रूप में कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अलावा कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने व उन्हें प्रभावी रूप से संचालित किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई हर्ष कुमार गौतम, महाप्रबंधक नाबार्ड शशि कुमार, अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed