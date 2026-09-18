देहरादून रेलवे स्टेशन: ट्रेनों में सघन जांच, भोजन की गुणवत्ता परखी, धूम्रपान करने वाले यात्रियों पर जुर्माना

रेलवे ने देहरादून आने वाली सभी ट्रेनों में सुबह से शाम सात बजे तक सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान भोजनयान, लघु भोजनयान और स्टेशनों पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई। अभियान के तहत धूम्रपान करने वाले यात्रियों पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

जांच दल ने शताब्दी ट्रेन के लघु भोजनयान से टमाटर सूप का नमूना लिया। इस नमूने को आगे की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। इससे पहले भी पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया था। अधिकारियों ने यात्रियों को रेलवन एप के बारे में जागरूक किया।

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यह एप यात्रियों को विभिन्न रेल सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्रदान करता है। इस अभियान में सहायक मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक हरि सिंह मीणा, सीआईटी सुहेल खान, ओएसएचआई दौलत सिंह, वाणिज्यिक निरीक्षक एसके अग्रवाल और आरपीएफ थाना प्रभारी पंकज यादव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

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स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ

रेलवे ने 17 सितंबर से 15 अक्तूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का भी शुभारंभ किया। इस दौरान रेलवे परिसर और ट्रेनों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक कार्यक्रम में स्टेशन प्रभारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। यह शपथ एसीएम की उपस्थिति में ली गई। पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और रेलवे कर्मियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

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खाद्य सुरक्षा और यात्री सुविधा पर जोर

ट्रेनों और स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। टमाटर सूप और पनीर के नमूने इसी कड़ी में जांच के लिए भेजे गए हैं। इन नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धूम्रपान पर जुर्माना लगाकर यात्रियों को स्वच्छ और स्वस्थ यात्रा वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया गया।

