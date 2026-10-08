देहरादून: सचिवालय कूच करने के लिए आगे बढ़ रहे ग्राम प्रधानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, धक्का-मुक्की
ग्राम प्रधान संगठन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया गया। पुलिस ने पुलिस मुख्यालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर ग्राम प्रधानों को रोक दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस और प्रधानों के बीच धक्का-मुक्की हो गई।
विस्तार
अपनी मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन सचिवालय कूच करने पहुंचा। बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान कूच करते हुए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने पुलिस मुख्यालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। ग्राम प्रधानों को आगे बढ़ने से रोकने को लेकर मौके पर पुलिस और ग्राम प्रधानों के बीच धक्का-मुक्की हुई।
ये भी पढे़ं...उत्तराखंड एसआईआर: 19 महीने में बदली वोटरों की तस्वीर, देहरादून में सबसे ज्यादा कटे 4.84 लाख वोट
इससे कुछ देर के लिए मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए ग्राम प्रधानों को आगे जाने से रोका। संगठन की ओर से अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया गया था। वहीं, पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग के कारण ग्राम प्रधानों को पुलिस मुख्यालय से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई।