देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल: क्राइम पेट्रोल छोड़ने का फैसला जोखिम भरा, नए किरदारों की तलाश थी जरूरी : अनूप सोनी
अभिनय की दुनिया में एक पहचान बना लेने के बाद भी खुद को नए किरदारों में आजमाना आसान नहीं होता। अभिनेता अनूप सोनी ने अपने करिअर के ऐसे ही एक फैसले और उससे जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने थिएटर से अभिनय तक के सफर, क्राइम पेट्रोल से मिली लोकप्रियता और कलाकारों के लिए नए प्रयोग करते रहने की जरूरत पर बात की। साथ ही सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उसके संतुलित इस्तेमाल को लेकर भी अपनी राय रखी।
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सोशल मीडिया और इंटरनेट आज हमारी जरूरत हैं लेकिन इन्हें अपनी पूरी जिंदगी नहीं बनने देना चाहिए। सोशल मीडिया को जिंदगी का हिस्सा बनाकर रखें लेकिन जिंदगी नहीं। क्राइम पेट्रोल धारावाहिक से एक अलग पहचान मिली है उसे छोड़ने का फैसला जोखिम भरा था। लेकिन नए किरदारों की तलाश भी जरूरी थी। यह बातें अभिनेता अनूप सोनी ने शनिवार को देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में आयोजित द गुड द बैड एंड द ह्यूमन : वॉइस फॉर रियलिटी सत्र में कहीं। अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार रुद्रेश कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने अपने अभिनय सफर, टीवी और फिल्मों के बदलते स्वरूप, पढ़ने की आदत और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर विचार साझा किए।
अनूप सोनी ने बताया कि 12वीं तक उनका लक्ष्य सीए और एलएलबी करने का था लेकिन अखबार में थिएटर कार्यशाला का विज्ञापन देखकर उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। थिएटर में अभिनय करने के बाद उन्हें अपनी रुचि का अहसास हुआ। इसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) में दाखिला लेकर उन्होंने अभिनय को कॅरिअर बनाया। उन्होंने टीवी शो सी हॉक्स को अपना पहला बड़ा ब्रेक बताया। वहीं क्राइम पेट्रोल ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि 2019 में इस शो से ब्रेक लेने के बाद वह वेब सीरीज और फिल्मों पर ध्यान देने लगे।
एक कलाकार को अलग-अलग तरह के किरदार करने के मौके तलाशते रहने चाहिए
हाल ही में उनकी फिल्म द वन रिलीज हुई है। इसमें उन्हें अच्छा और दमदार किरदार मिला इसलिए उन्होंने इसे चुना। उन्होंने कहा कि कलाकार को टीवी या फिल्मों के आधार पर नहीं बल्कि उसकी अभिनय क्षमता के आधार पर परखना चाहिए। वह बालिका वधू की सफलता की वजह उसकी अलग कहानी, बेहतर लेखन और सामान्य शूटिंग पैटर्न को मानते हैं। उस दौर के दूसरे धारावाहिकों में तेज जूम और कैमरा मूवमेंट का इस्तेमाल होता था जबकि इस शो में कहानी को सहज तरीके से दिखाया गया। उन्होंने कहा कि एक कलाकार को अलग-अलग तरह के किरदार करने के मौके तलाशते रहने चाहिए। आरामदायक स्थिति में रहकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
नए मौके लेने और जोखिम उठाने चाहिए
बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद भी नए मौके लेने और जोखिम उठाने चाहिए। परिवार में कलाकार होने के अनुभव पर उन्होंने बताया कि राज बब्बर और नादिरा बब्बर जैसे अनुभवी कलाकारों से काम को लेकर चर्चा होती है। जरूरत पड़ने पर वह उनसे सलाह लेते हैं। पत्नी जूही बब्बर के साथ भी दोनों एक-दूसरे के काम पर खुलकर चर्चा करते हैं और सुधार के सुझाव देते हैं।
अनूप सोनी ने कहा कि एक अभिनेता का रियाज केवल अभिनय का अभ्यास करना नहीं है। किताबें पढ़ना, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री देखना और लोगों को ध्यान से समझना भी उसके रियाज का हिस्सा है। वह खुद नॉन-फिक्शन और आत्मकथा पढ़ना पसंद करते हैं। उनके अनुसार पढ़ने से व्यक्ति की जानकारी और व्यक्तित्व दोनों समृद्ध होते हैं। उन्होंने युवाओं को स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई के अलावा भी किताबें पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपराध के पीछे इंसानी सोच और परिस्थितियां उन्हें हमेशा आकर्षित करती हैं। अभिनय में ड्रामा उनका पसंदीदा जॉनर है। उन्होंने यह भी कहा कि आज फिल्मों में हीरो की कोई तय छवि नहीं रह गई है कहानी का मुख्य किरदार ही उसका हीरो हो सकता है।
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भारतीय टीवी के बदलते स्वरूप पर उन्होंने कहा कि निर्माता दर्शकों की पसंद का हवाला देते हैं जबकि दर्शक कहते हैं कि उन्हें नया कंटेंट नहीं मिल रहा। कहा कि अच्छे और सीमित एपिसोड वाले धारावाहिकों में काम करने में उन्हें परेशानी नहीं है लेकिन लंबे समय तक एक ही किरदार निभाते रहने से एक कलाकार के रूप में आगे बढ़ने के मौके कम हो जाते हैं।