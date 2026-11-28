नए मौके लेने और जोखिम उठाने चाहिए



बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद भी नए मौके लेने और जोखिम उठाने चाहिए। परिवार में कलाकार होने के अनुभव पर उन्होंने बताया कि राज बब्बर और नादिरा बब्बर जैसे अनुभवी कलाकारों से काम को लेकर चर्चा होती है। जरूरत पड़ने पर वह उनसे सलाह लेते हैं। पत्नी जूही बब्बर के साथ भी दोनों एक-दूसरे के काम पर खुलकर चर्चा करते हैं और सुधार के सुझाव देते हैं।



अनूप सोनी ने कहा कि एक अभिनेता का रियाज केवल अभिनय का अभ्यास करना नहीं है। किताबें पढ़ना, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री देखना और लोगों को ध्यान से समझना भी उसके रियाज का हिस्सा है। वह खुद नॉन-फिक्शन और आत्मकथा पढ़ना पसंद करते हैं। उनके अनुसार पढ़ने से व्यक्ति की जानकारी और व्यक्तित्व दोनों समृद्ध होते हैं। उन्होंने युवाओं को स्कूल-कॉलेज की पढ़ाई के अलावा भी किताबें पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपराध के पीछे इंसानी सोच और परिस्थितियां उन्हें हमेशा आकर्षित करती हैं। अभिनय में ड्रामा उनका पसंदीदा जॉनर है। उन्होंने यह भी कहा कि आज फिल्मों में हीरो की कोई तय छवि नहीं रह गई है कहानी का मुख्य किरदार ही उसका हीरो हो सकता है।



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भारतीय टीवी के बदलते स्वरूप पर उन्होंने कहा कि निर्माता दर्शकों की पसंद का हवाला देते हैं जबकि दर्शक कहते हैं कि उन्हें नया कंटेंट नहीं मिल रहा। कहा कि अच्छे और सीमित एपिसोड वाले धारावाहिकों में काम करने में उन्हें परेशानी नहीं है लेकिन लंबे समय तक एक ही किरदार निभाते रहने से एक कलाकार के रूप में आगे बढ़ने के मौके कम हो जाते हैं।