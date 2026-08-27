देहरादून क्राइम: पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उतार दिया मौत के घाट, दोनों के बीच हुआ था विवाद

देहरादून मोहिनी रोड के पास एक घर में पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान पति ने आवेश में आकर अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में पत्नी की मौत हो गई।

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