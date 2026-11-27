देहरादून राजपुर रोड स्थित एक होटल में वैली ऑफ वर्ड्स साहित्यिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पहुंचे। उन्होंने स्टॉलों का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान महोत्सव के संस्थापक एवं फेस्टिवल डायरेक्टर डॉ. संजीव चोपड़ा और अन्य साहित्यकार भी मौजूद रहे।

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राजधनी में आज शुक्रवार को साहित्य और कला के दो बड़े आयोजनों का आगाज हुआ। राजपुर रोड स्थित होटल में वैली ऑफ वर्ड्स साहित्यिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू पहुंचे। वहीं, दून इंटरनेशनल स्कूल में तीन दिवसीय देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल (डीडीएलएफ) की शुरुआत हुई। 27 से 29 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में साहित्य, सिनेमा, संगीत और कला जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल हो रही हैं। प्रसिद्ध संगीतकार एआर रहमान शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एयर इंडिया की उड़ान से देहरादून पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके प्रशंसकों ने उनके साथ सेल्फी ली। इसके बाद वह कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए।

इस बार महोत्सव की थीम 'लाइफ, लिटरेचर, लेगेसी' रखी गई है। इसमें जीवन के अनुभवों, साहित्यिक विरासत और रचनात्मकता के सामाजिक प्रभाव पर चर्चा होगी। फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली, संगीतकार विशाल भारद्वाज, गायिका रेखा भारद्वाज, अभिनेत्री शबाना आजमी, रत्ना पाठक शाह और अभिनेता राज बब्बर भी महोत्सव में शामिल होंगे।

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तीन दिवसीय देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार एआर रहमान और इम्तियाज अली के बीच विशेष संवाद भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसमें सिनेमा, संगीत और कहानी कहने की कला के आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। महोत्सव में 'दुआ-देहरादून यूनाइटेड आर्टिस्ट्स' नाम से नई पहल भी शुरू की जा रही है। इसके तहत संगीत कार्यक्रमों की शृंखला के माध्यम से धनराशि जुटाई जाएगी। इसका उद्देश्य उत्तराखंड के संवेदनशील और ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों को मजबूत बनाने में मदद करना है। शाम के कार्यक्रमों में संगीत और नाट्य प्रस्तुतियां भी होंगी। इनसे प्राप्त धनराशि सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित की जाएगी।