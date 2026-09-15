हरिद्वार: प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, युवक-युवती ने खाया जहर; उपचार के दौरान दोनों की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 15 Sep 2026 05:01 PM IST
सार
बहादराबाद क्षेत्र में एक युवक और युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा सामने आया है।
विज्ञापन
विस्तार
बहादराबाद क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक और युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई।
विज्ञापन
हरिद्वार में वारदात: शांतरशाह में दुकान में घुसकर बाइक मैकेनिक की गोली मारकर हत्या; चलाई ताबड़तोड़ गोलियां
विज्ञापन
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा सामने आया है। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन