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हरिद्वार: प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, युवक-युवती ने खाया जहर; उपचार के दौरान दोनों की मौत

Tue, 15 Sep 2026 05:01 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 15 Sep 2026 05:01 PM IST
सार

बहादराबाद क्षेत्र में एक युवक और युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा सामने आया है।

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Haridwar Girlfriend Boyfriend consume poison over love affair both died during treatment
अस्पताल - फोटो : Istock(प्रतीकात्मक तस्वीर)

विस्तार
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बहादराबाद क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक और युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई।

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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा सामने आया है। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

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