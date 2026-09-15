हरिद्वार: प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, युवक-युवती ने खाया जहर; उपचार के दौरान दोनों की मौत

बहादराबाद क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक और युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई।

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