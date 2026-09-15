उत्तराखंड: कुत्तों के झुंड ने नीलगाय को नोच-नोचकर मार डाला, जान बचाने के लिए भागी, मंदिर तिराहे पर तोड़ा दम

बेहडेकी सैदाबाद गांव के जंगल में सोमवार दोपहर लावारिश कुत्तों के झुंड ने एक नीलगाय को घेरकर नोच-नोचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बुरी तरह घायल नीलगाय जान बचाने के लिए गांव की ओर दौड़ी, लेकिन श्रीकृष्ण मंदिर तिराहे के पास चकरोड पर गिर पड़ी। कुत्तों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उस पर हमला करते रहे। आसपास के ग्रामीणों ने शोर मचाकर कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक नीलगाय की मौत हो चुकी थी।

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