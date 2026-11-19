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प्रतियोगिता में दर्शन कुमार तोमर ने प्रथम स्थान हासिल किया। महेंद्र सिंह कामा और कमल उप्रेती संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहे, जबकि राजमोहन पांडेय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य निर्णायक वरिष्ठ पत्रकार व शायर दर्द गढ़वाली ने कविता की विधा, भाव, शब्दों की प्रभावशीलता और काव्य प्रस्तुति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर डॉ. कंचन नेगी, आदित्य भारद्वाज भी मौजूद रहे।

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देहरादून। रक्षा संस्थान से जुड़े सरकारी उपक्रम आप्टेल इंडिया लिमिटेड में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता में साहित्य और संवेदनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला। देशभर से संस्थान के कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया।