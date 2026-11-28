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- 2029 की होली तक यात्रा पूरी करने का लक्ष्यसंवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा पर निकले मुजफ्फरनगर के घटायन गांव निवासी रोहित ढांगियान शुक्रवार को क्षेत्र के हनुमद धाम पहुंचे। हरिद्वार से गंगाजल लेकर शुरू हुई उनकी यात्रा अब तक 4100 किमी का सफर तय कर चुकी है। श्रद्धा और जुनून के साथ निकले रोहित का लक्ष्य 2029 की होली तक 21 हजार किमी से अधिक की यात्रा पूरी करना है।26 किलो का बैग लेकर चल रहे रोहित रोजाना 45 से 50 किमी पैदल चलते हैं। बर्फीले पहाड़ों, ऊंची चढ़ाइयों और दुर्गम रास्तों की चुनौतियों को पार करते हुए वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनके बैग में टेंट और स्लीपिंग बैग समेत जरूरी सामान रहता है। यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग, चार धाम, पंच कैलाश, पंच केदार, नौ देवी पीठ और 52 शक्तिपीठों के दर्शन शामिल हैं। शुक्रवार को वह शहर स्थित हनुमद धाम में पहुंचे। शनिवार दोपहर यहां से आगे की यात्रा शुरू की।रोहित ने बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब रहने पर उन्होंने मन्नत मांगी थी। अब उनकी सेहत में काफी सुधार है। उनके दादा भी ऐसी यात्रा करना चाहते थे। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने यह संकल्प लिया। रोहित सोशल मीडिया पर यात्रा के अनुभव साझा कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और माता-पिता की सेवा, बेहतर जीवन बनाने तथा गोमाता की सेवा का संकल्प लेने की अपील की है। उनका कहना है कि युवाओं को मजबूत बनाना और समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाना ही यात्रा का उद्देश्य है।