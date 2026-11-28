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विकासनगर। ब्लॉक में किसान कांग्रेस ने शनिवार को किसान संवाद चौपाल की शुरुआत की। प्रदेश प्रभारी शीतल मान ने चौपाल का शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय किसानों ने खेती से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियां उनके सामने रखीं। जिलाध्यक्ष बलजीत सिंह ने कहा कि किसान कांग्रेस जिले के गांव-गांव में चौपाल आयोजित करेगी। इसमें किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। इन समस्याओं को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा, ताकि किसानों की मांगों को उचित मंच मिल सके। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि उत्तराखंड के किसानों की समस्याओं को कांग्रेस के आगामी घोषणा पत्र में शामिल कराने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुमित चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय जैन, पूर्व सहकारी समिति अध्यक्ष की सिंह, नीरज भट्ट शर्मा, वरिष्ठ किसान कुलविंदर सिंह एडवोकेट समेत अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद