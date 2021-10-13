सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा: गोदियाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस व इंडिया गठबंधन दलों की महारैली से केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि देश की जनता अब जनविरोधी नीतियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र, संविधान और आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। जब तक देश से भाजपा की जनविरोधी सरकार को सत्ता से हटाया नहीं जाता, तब तक कांग्रेस का संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा।उन्होंने कहा, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई केवल कांग्रेस की नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की अस्मिता और सम्मान की लड़ाई है। इसमें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आगे आकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए।पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, रामलीला मैदान की रैली के साथ देश एक नए युग में प्रवेश करने के साथ लोकतंत्र की ताकत और जनता की आवाज सर्वोपरि होगी। एक नया समय आएगा और नया सवेरा आएगा। रैली में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, विधायक भुवन कापड़ी, तिलक राज बेहड़, विक्रम सिंह नेगी, लखपत बुटोला, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश महासचिव राजेंद्र सिंह भंडारी, उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रदेश मीडिया अध्यक्ष राजीव महर्षि, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला, महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी, प्रदेश सोशल मीडिया अध्यक्ष अभिनव थापर सहित अन्य नेता मौजूद रहे।