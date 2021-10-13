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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   BJP once again attacks Congress over Jenny issue

Dehradun News: भाजपा ने एक बार फिर जेनी प्रकरण पर कांग्रेस पर बोला हमला

Mon, 02 Nov 2026 01:03 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:03 AM IST
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BJP once again attacks Congress over Jenny issue
देहरादून। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जेनी प्रकरण को लेकर कांग्रेस और हरक सिंह रावत पर हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जेनी प्रकरण कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था, जेनी को संतान हुई थी, वह तथ्य अभी तक छुपा हुआ क्यों है, उसे निकलकर आना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। बच्चे का पिता कौन है यह तो सार्वजनिक हो और अगर उस समय अगर जेनी ने आरोप लगाएं हैं तो तथ्यात्मक कुछ बात होंगी जो कि सार्वजनिक होनी चाहिए।
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