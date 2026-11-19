Dehradun News: कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, भाजपा नेताओं के इस्तीफे की मांग
देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 08:39 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 08:39 PM IST
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देहरादून। कैंट विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ मुख्य बाजार में बृहस्पतिवार को कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर एवं पूर्व पार्षद चरणजीत कौशल के नेतृत्व में आयोजित अभियान के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से जनसंपर्क कर हस्ताक्षर कराए।
इस मौके पर अभिनव थापर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों, अनियमितताओं और जनविरोधी नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर लगे आरोपों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रियों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।
पूर्व पार्षद चरणजीत कौशल ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज को एकजुट करने के लिए यह अभियान चला रही है। आगामी 26 नवंबर 2026 को हस्ताक्षरों के साथ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जाएगी।
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अभियान में गुरचरण कौशल, त्रिलोचन सिंह जस्सल, अमृता कौशल, पवन चौहान, जतिन कौशल, लक्ष्य कौशल आदि मौजूद रहे।
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इस मौके पर अभिनव थापर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों, अनियमितताओं और जनविरोधी नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर लगे आरोपों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रियों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।
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पूर्व पार्षद चरणजीत कौशल ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज को एकजुट करने के लिए यह अभियान चला रही है। आगामी 26 नवंबर 2026 को हस्ताक्षरों के साथ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जाएगी।
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अभियान में गुरचरण कौशल, त्रिलोचन सिंह जस्सल, अमृता कौशल, पवन चौहान, जतिन कौशल, लक्ष्य कौशल आदि मौजूद रहे।