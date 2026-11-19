विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस मौके पर अभिनव थापर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों, अनियमितताओं और जनविरोधी नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर लगे आरोपों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रियों को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।पूर्व पार्षद चरणजीत कौशल ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज को एकजुट करने के लिए यह अभियान चला रही है। आगामी 26 नवंबर 2026 को हस्ताक्षरों के साथ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जाएगी।अभियान में गुरचरण कौशल, त्रिलोचन सिंह जस्सल, अमृता कौशल, पवन चौहान, जतिन कौशल, लक्ष्य कौशल आदि मौजूद रहे।