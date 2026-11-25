देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देहरादून ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की देहरादून स्थित आयुध निर्माणी (ओएफडी) में सीएम3 एमआर डायरेक्ट फायरिंग साइट का उत्पादन शुरू हो गया है। 21 साइट की पहली खेप बुधवार को दून से सूरत (गुजरात) के हजीरा के लिए रवाना की गई। इन साइट उपकरणों को सेल्फ प्रोपेल्ड के9 वज्र तोपों पर लगाया जाएगा। इनसे दिन और रात दोनों समय दुश्मनों पर सटीक निशाना साधा जा सकता है।

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इससे रक्षा उत्पादन में देहरादून की भूमिका मजबूत होने के साथ ही विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। फैक्टरी परिसर में हुए आयोजन में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शर्मिष्ठा कौल शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक उत्पाद के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के रक्षा औद्योगिक तंत्र में कंपनी की मजबूत पहचान स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 से ही सेना को आधुनिक और उन्नत उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे। विज्ञापन



UK Top News: अंकिता के परिजन धरने पर बैठे, बैणी-भुली योजना पर कांग्रेस का वार, गर्भवती का सड़क पर प्रसव इससे रक्षा उत्पादन में देहरादून की भूमिका मजबूत होने के साथ ही विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। फैक्टरी परिसर में हुए आयोजन में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शर्मिष्ठा कौल शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक उत्पाद के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के रक्षा औद्योगिक तंत्र में कंपनी की मजबूत पहचान स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 से ही सेना को आधुनिक और उन्नत उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे।

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