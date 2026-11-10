उत्तराखंड: दिवाली की आतिशबाजी से अस्पतालों में बढ़े मरीज, प्रदेश में पटाखों से 290 लोग झुलसे, आंखें चोटिल

दीपावली पर आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने का उत्साह राज्य में तमाम लोगों के लिए परेशानी की वजह बन गया। पटाखे जलाने और आतिशबाजी करने के दौरान असावधानी के चलते करीब 290 लोग झुलस गए। पटाखों की चपेट में आकर झुलसे लोगों को उपचार के लिए अस्पतालों में पहुंचना पड़ा। इनमें कोई भी गंभीर रूप से झुलसने का मामला सामने नहीं आया।

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