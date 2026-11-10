Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   CM pushkar singh dhami writes to PM modi highlights state development and welfare achievements

उत्तराखंड: सीएम धामी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, प्रदेश में विकास कार्यों और जनकल्याण की उपलब्धियां गिनाईं

Tue, 10 Nov 2026 08:49 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 10 Nov 2026 08:49 AM IST
सार

उत्तराखंड में विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। उन्होंने पत्र के माध्यम से राज्य में हो रहे बदलावों और विभिन्न क्षेत्रों में बन रही नई पहचान का जिक्र किया है।

विज्ञापन
CM pushkar singh dhami writes to PM modi highlights state development and welfare achievements
सीएम धामी - फोटो : सूचना

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों और जनकल्याण से जुड़ी उपलब्धियों की जानकारी दी है।

विज्ञापन

 

मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि उत्तराखंड आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल, उद्योगों के अनुकूल राज्य और तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने लिखा है कि इस नए उत्तराखंड' में समाज के हर वर्ग के कल्याण और प्रगति का रास्ता तैयार किया जा रहा है।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें...उत्तराखंड मौसम अपडेट:  पहाड़ों का गिरेगा पारा, मैदानों में सुबह-शाम ठंड, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार

विज्ञापन
विज्ञापन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में विकास की नई संभावनाएं साकार हो रही हैं। राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए विकास, रोजगार, पर्यटन और निवेश के नए अवसरों का सृजन कर रहा है।


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed