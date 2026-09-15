उत्तराखंड: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में काशीपुर-ऋषिकेश की रैंकिंग गिरी, हवा सुधारने को पीसीबी की नई तैयारी

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में काशीपुर और ऋषिकेश की रैंकिंग में गिरावट आई है। पीसीबी ने दोनों शहरों में हवा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए नई प्रयासों का खाका खींचा है। इसके तहत काशीपुर में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्लांट (सीएंड वेस्ट प्रासेसिंग यूनिट प्लांट) लगाने का कार्य होगा। इसके अलावा सड़कों को धूलमुक्त करने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन के माध्यम से सफाई का कार्य कराने की भी योजना है।

प्रदेश में देहरादून, काशीपुर और ऋषिकेश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चला रहा है, इससे पिछले वर्षों में सुधार भी हुआ। लेकिन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 रैकिंग में काशीपुर 18 से 21वीं और ऋषिकेश की 14 से 16वीं रैंकिंग में पहुंच गया है। अब इस गिरावट के मद्देनजर पीसीबी नए कदम उठाने की बात कह रहा है।

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पीसीबी के सदस्य सचिव डॉ.पराग मधुकर धकाते ने बताया कि हवा की गुणवत्ता धूल के कणों के कारण अधिक प्रभावित होती है। धूल की एक वजह भवनों का मलबा है। इसके लिए देहरादून में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्लांट की योजना पर काम चल रहा है। यह प्लांट ऋषिकेश के लिए भी काम करेगा।इसी तर्ज पर कुमाऊं के काशीपुर में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्लांट लगाने की योजना है। यहां पर अन्य शहरों के भवनों का मलबा भी आएगा। काशीपुर में धूल के कणों का कारण खनन वाहन भी है। इस दिशा में भी काम होगा, पानी का छिड़काव किया जाएगा।

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मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से सफाई

अभी तक राज्य मे केवल देहरादून में मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से सड़क पर धूल की सफाई होती है। यह कार्य रात के समय होता है। इसी तरह पीसीबी अन्य शहरों में सफाई कराने की योजना है। पीसीबी सदस्य सचिव धकाते के अनुसार अब अन्य शहरों में इस मशीन के माध्यम से सफाई कराई जाएगी।

