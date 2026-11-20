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सोसाइटी की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र के मुताबिक, 18 नवंबर को दोपहर करीब 3:15 से 3:30 बजे के बीच घंटाघर के पास यह घटना हुई। आरोप है कि बाबा क्लब दुकान के संचालक और उसके 8-10 साथियों ने बस में बैठे चालक मुकेश कुमार के साथ मारपीट की। घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने की बात भी कही गई है। घायल चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।सोसाइटी का आरोप है कि दुकान संचालक और उसके साथी पहले भी सिटी बस चालकों के साथ अभद्रता और मारपीट कर चुके हैं। दुकान के आसपास सार्वजनिक सड़क पर बस या अन्य वाहनों को खड़ा करने को लेकर भी चालकों के साथ विवाद किया जाता है। इस तरह की घटनाओं से चालकों में असुरक्षा का माहौल है। सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिटी बसें शहर में आम लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन हैं। चालकों के साथ इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो बस संचालन बंद करने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।