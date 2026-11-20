Dehradun News: सिटी बस चालक से मारपीट, हड़ताल की चेतावनी
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:33 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:33 AM IST
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घंटाघर के पास बाबा क्लब कपड़े की दुकान के संचालक और उसके साथियों पर सिटी बस चालक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना से नाराज देहरादून महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सिटी बसों का संचालन बंद कर हड़ताल की जा सकती है।
सोसाइटी की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र के मुताबिक, 18 नवंबर को दोपहर करीब 3:15 से 3:30 बजे के बीच घंटाघर के पास यह घटना हुई। आरोप है कि बाबा क्लब दुकान के संचालक और उसके 8-10 साथियों ने बस में बैठे चालक मुकेश कुमार के साथ मारपीट की। घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने की बात भी कही गई है। घायल चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
सोसाइटी का आरोप है कि दुकान संचालक और उसके साथी पहले भी सिटी बस चालकों के साथ अभद्रता और मारपीट कर चुके हैं। दुकान के आसपास सार्वजनिक सड़क पर बस या अन्य वाहनों को खड़ा करने को लेकर भी चालकों के साथ विवाद किया जाता है। इस तरह की घटनाओं से चालकों में असुरक्षा का माहौल है। सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिटी बसें शहर में आम लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन हैं। चालकों के साथ इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो बस संचालन बंद करने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।
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सोसाइटी की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र के मुताबिक, 18 नवंबर को दोपहर करीब 3:15 से 3:30 बजे के बीच घंटाघर के पास यह घटना हुई। आरोप है कि बाबा क्लब दुकान के संचालक और उसके 8-10 साथियों ने बस में बैठे चालक मुकेश कुमार के साथ मारपीट की। घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होने की बात भी कही गई है। घायल चालक का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
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सोसाइटी का आरोप है कि दुकान संचालक और उसके साथी पहले भी सिटी बस चालकों के साथ अभद्रता और मारपीट कर चुके हैं। दुकान के आसपास सार्वजनिक सड़क पर बस या अन्य वाहनों को खड़ा करने को लेकर भी चालकों के साथ विवाद किया जाता है। इस तरह की घटनाओं से चालकों में असुरक्षा का माहौल है। सोसाइटी के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिटी बसें शहर में आम लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन हैं। चालकों के साथ इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो बस संचालन बंद करने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं।
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