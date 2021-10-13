Dehradun News: मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस, सपा पर साधा निशाना

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मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस का उत्तराखंड के मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ाव है तो इस बयान पर आपत्ति जतानी चाहिए। उन्होंने दिवाली को सनातन धर्म का पर्व बताया। धामी ने कहा कि व्यापारियों ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं से अनुरोध किया है। व्यापारियों ने उनसे दिवाली के बाद अपनी खोई जमीन तलाशने को कहा। उनका कहना है कि इन नेताओं की राजनीति से व्यापार प्रभावित हो रहा है। धामी ने आरोप लगाया कि ये दल देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति लाने पर आमादा हैं।मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, वाजपेयी ने कहा था, कांग्रेस यदि सत्ता में होती है तो देश के लोगों के लिए खतरनाक हो जाती है, और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो देश के लिए खतरनाक हो जाती है।