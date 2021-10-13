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Dehradun News: मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस, सपा पर साधा निशाना

Mon, 02 Nov 2026 12:56 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:56 AM IST
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Chief Minister Dhami targeted Congress, SP
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। धामी ने कांग्रेस से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान का विरोध करने को कहा। अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिये बताया था।
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मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस का उत्तराखंड के मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ाव है तो इस बयान पर आपत्ति जतानी चाहिए। उन्होंने दिवाली को सनातन धर्म का पर्व बताया। धामी ने कहा कि व्यापारियों ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं से अनुरोध किया है। व्यापारियों ने उनसे दिवाली के बाद अपनी खोई जमीन तलाशने को कहा। उनका कहना है कि इन नेताओं की राजनीति से व्यापार प्रभावित हो रहा है। धामी ने आरोप लगाया कि ये दल देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति लाने पर आमादा हैं।
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मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, वाजपेयी ने कहा था, कांग्रेस यदि सत्ता में होती है तो देश के लोगों के लिए खतरनाक हो जाती है, और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो देश के लिए खतरनाक हो जाती है।
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