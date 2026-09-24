फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Cheers for the Pandavas echoed for nine days; the

Dehradun News: नौ दिन तक गूंजे पांडवों के जयकारे, मडावना के साथ जीवंत हुई पहाड़ की परंपरा

Thu, 24 Sep 2026 09:26 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 24 Sep 2026 09:26 PM IST
विज्ञापन
Cheers for the Pandavas echoed for nine days; the
तहसील क्षेत्र के शिलगांव खत के ग्राम छजाड़ में नौ दिनों से चल रहे पारंपरिक पांडव नृत्य का बृहस्पतिवार को विधिवत समापन हुआ। समापन अवसर पर आसपास के गांवों और दूर-दराज क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों व श्रद्धालुओं ने भाग लिया। देव डोलियों के साथ हुए नृत्य से पूरा गांव भक्तिमय नजर आया।
विज्ञापन


स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पांडव नृत्य क्षेत्र की प्राचीन लोक एवं धार्मिक परंपरा है। स्थानीय बोली में इसे मडावना कहा जाता है। ग्रामीण परंपरा के अनुसार इसका आयोजन तीन या पांच वर्ष के अंतराल में किया जाता है। मान्यता है कि पांडव नृत्य के माध्यम से अच्छी फसल, हरियाली, सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की जाती है। शिलगांव खत के छजाड़, ऐठान, डिरनाड, भूठ और फनार समेत देवघर-बाबर क्षेत्र के कई गांवों में यह परंपरा आज भी निभाई जाती है।
विज्ञापन


पांडव नृत्य के दौरान पांडवों से संबंधित देव डोलियों के प्राकट्य की स्थानीय मान्यता है। इनमें पांडवों के साथ दुर्योधन, अभिमन्यु और अन्य देवी-देवताओं की देव डोलियां शामिल होती हैं। पंडित, बजरंगबली हनुमान और सतवाली माताओं की देव डोलियों के प्रकट होने की भी परंपरा है। नौ दिनों तक चले आयोजन में ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर श्रद्धालु झूमते रहे। ग्रामीणों ने कहा कि पांडव नृत्य नई पीढ़ी को लोक संस्कृति और पारंपरिक विरासत से जोड़ने का माध्यम है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed