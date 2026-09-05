भाजपा समरसता का संदेश फैलाएगी : भट्ट

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पार्टी मुख्यालय में उन्होंने सात सितंबर के सामाजिक सौहार्द संकल्प धरने की तैयारी के लिए जिला अध्यक्षों व प्रभारियों की ऑनलाइन बैठक ली। उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते राज्य में सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस तरह के जाति आधारित विभाजन के प्रयास नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस व विपक्ष द्वारा देश और प्रदेश में किए जा रहे हैं, वह चिंताजनक व दुर्भाग्यपूर्ण है। देवभूमि का माहौल हमेशा से सामाजिक समरसता व आपसी सद्भाव का रहा है, ऐसे में कांग्रेस द्वारा एक घटना को लेकर दलित अपमान का झूठ फैलाना इस सामाजिक तानेबाने को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा अपनी नैतिक जिम्मेदारी के क्रम में पार्टी कार्यकर्ता, मंडल स्तर पर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा एवं चित्रों के समक्ष शांतिपूर्ण धरना देगी। उन्होंने कांग्रेस पर देश व प्रदेश में सोची समझी रणनीति के तहत, जातिवादी राजनीति की आग से खेलने का आरोप लगाया। कहा कि यह बार-बार सामने आया है कि हल्द्वानी रामलीला मैदान में किसी भी तरह का जाति आधारित शुद्धिकरण यज्ञ नहीं हुआ तो भी कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने खतरनाक झूठे नेरेटिव को स्थापित करने पर तुले हैं।