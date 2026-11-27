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थाना प्रभारी देवेंद सिंह चौहान के मुताबिक बालावाला की न्यू गढ़वाल कॉलोनी निवासी आनंद सिंह बिष्ट ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14-15 अक्तूबर की मध्यरात्रि उनका बेटा आशीष बिष्ट अपने दोस्त अभिषेक राणा के साथ मॉल ऑफ देहरादून के पास एक दुकान पर खाना खा रहा था। इसी दौरान पास में बैठे रविंद्र धनई, अंशुल, गोल्डी कंडारी, उदय और उनके 10 से 15 साथियों ने दोनों के साथ गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने बेल्ट, डंडों, लोहे की रॉड और बीयर की बोतलों से हमला कर दिया।हमले में आशीष के सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी नाक की हड्डी व दांत टूट गए। इसके अलावा पेट में भी अंदरूनी चोटें आई थीं। घटना के अगले दिन परिजनों ने जोगीवाला चौकी पहुंचकर शिकायत दी। आरोप है कि इस दौरान आरोपी और उनके परिजन माफी मांगने लगे। साथ ही पुलिस कार्रवाई करने पर जीवन बर्बाद करने की धमकी दी। इस कारण परिजन उस समय मुकदमा दर्ज कराने से पीछे हट गए।बाद में आशीष की हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब डेढ़ माह तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद 23 नवंबर को उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।थाना प्रभारी चौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है और उनकी तलाश की जा रही है।