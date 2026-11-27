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जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब एक बजे युवक एम्स ऋषिकेश से बुजुर्ग को लेकर दून अस्पताल पहुंचा था। बुजुर्ग को छाती में परेशानी थी। इमरजेंसी में चिकित्सकों ने उनकी स्थिति देखते हुए आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत बताई, लेकिन वहां बेड उपलब्ध नहीं था। इस पर चिकित्सकों ने युवक को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। विज्ञापन

आईसीयू में बेड नहीं मिलने की बात सुनकर युवक भड़क गया। उसने अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों से बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते वह आक्रामक हो गया और इमरजेंसी के पास रखा सामान फेंकने लगा। युवक ने अस्पताल में आग लगाने की धमकी देते हुए कहा कि इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़े तो वह तैयार है। स्थिति बिगड़ती देख सुरक्षाकर्मियों ने उसे इमरजेंसी से बाहर किया। अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनम्र मित्तल ने बताया कि इमरजेंसी में हुए हंगामे की जा रही है। चिकित्सकों से मामले की जानकारी मांगी गई है। विज्ञापन विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक बुधवार रात करीब एक बजे युवक एम्स ऋषिकेश से बुजुर्ग को लेकर दून अस्पताल पहुंचा था। बुजुर्ग को छाती में परेशानी थी। इमरजेंसी में चिकित्सकों ने उनकी स्थिति देखते हुए आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत बताई, लेकिन वहां बेड उपलब्ध नहीं था। इस पर चिकित्सकों ने युवक को दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी।आईसीयू में बेड नहीं मिलने की बात सुनकर युवक भड़क गया। उसने अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों से बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते वह आक्रामक हो गया और इमरजेंसी के पास रखा सामान फेंकने लगा। युवक ने अस्पताल में आग लगाने की धमकी देते हुए कहा कि इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़े तो वह तैयार है। स्थिति बिगड़ती देख सुरक्षाकर्मियों ने उसे इमरजेंसी से बाहर किया। अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनम्र मित्तल ने बताया कि इमरजेंसी में हुए हंगामे की जा रही है। चिकित्सकों से मामले की जानकारी मांगी गई है।

देहरादून। दून अस्पताल की इमरजेंसी में बुधवार देर रात आईसीयू में बेड नहीं मिलने पर एक युवक ने जमकर हंगामा किया। 81 वर्षीय बुजुर्ग को लेकर पहुंचे युवक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए इमरजेंसी के पास रखा सामान फेंकना शुरू कर दिया। युवक ने अस्पताल में आग लगाने और खुद जेल जाने तक की धमकी दे डाली। इससे इमरजेंसी में अफरा-तफरी मच गई। चिकित्सकों और सुरक्षाकर्मियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ और बुजुर्ग को भर्ती कर लिया गया।