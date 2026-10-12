उत्तराखंड: भाजपा ने प्रदेश स्तरीय विस्तारक टोली बनाई, संयोजक और सह संयोजकों को सौंपी जिम्मेदारी

भाजपा ने आगामी चुनावों को लेकर विस्तारक योजना के समन्वय के लिए प्रदेश संयोजकों व सह संयोजकों को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की सहमति से प्रदेश महामंत्री द्वारा विधानसभा चुनाव 2027 के विस्तारक योजना के लिए प्रदेश संयोजक व सह संयोजकों के नामों की सूची जारी की है।

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