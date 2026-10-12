उत्तराखंड: भाजपा ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर नियुक्त किए प्रभारी, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 12 Oct 2026 01:46 PM IST
सार
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है।
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विस्तार
भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए 70 विस प्रभारियों घोषणा कर दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।
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चौहान ने बताया की नियुक्त सभी प्रभारी भाजपा के सक्रिय और संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। इन्हें विधानसभा में संगठन के कार्यों को और अधिक सक्रियता से बूथ स्तर तक बढ़ाने के साथ कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करेंगे ।
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