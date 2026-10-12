उत्तराखंड: भाजपा ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर नियुक्त किए प्रभारी, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी

भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए 70 विस प्रभारियों घोषणा कर दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।

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