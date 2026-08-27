अंकिता हत्याकांड में न्याय की मांग: हाथों में राखी, बैनर लेकर निकली कांग्रेस महिला कार्यकर्ता, पुलिस ने रोका

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस महिला कार्यकार्तओँ ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया।। हाथों में बैनर-पोस्टर और राखी लिए महिलाएं न्याय मार्च में शामिल हुईं। मामले में न्याय, सीबीआई जांच की प्रगति सार्वजनिक करने और वीआईपी प्रकरण की सच्चाई सामने लाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने हाथीबड़कला से न्याय मार्च निकाला।

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