संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विकासनगर तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी तहसील प्रशासन को सौंपा।धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा आंगनबाड़ी कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से अनुरोध कर रहे हैं लेकिन, उनकी मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने कहा प्रदेश संगठन के आह्वान पर प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन जारी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा जब तक सरकार उनकी मांगों के संबंध में शासनादेश जारी नहीं करती तब तक प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी और आंदोलन जारी रखा जाएगा।