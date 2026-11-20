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शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों अटल उद्यान (कंपनी गार्डन) कैमल बैक रोड, लालटिब्बा क्षेत्र, हाथीपांव, लंढौर सहित अन्य ठंडे इलाकों में शाम ढलते ही पाला पड़ना शुरू हो जाता है। सुबह के समय इन क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। नगर पालिका प्रशासन की ओर से अभी तक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू नहीं की गई है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। स्थानीय निवासी अरविंद कुमार, प्रदीप सिंह ने बताया कि इस बार नवंबर में ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन को पहले ही शहर के प्रमुख स्थानों और जरूरतमंद क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए थी। उन्होंने जल्द अलाव जलाने की व्यवस्था करने की मांग की। वहीं, नगर पालिका ईओ गौरव भसीन ने कहा कि एक दिसंबर से शहर में तीन दर्जन स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी, इसकी तैयारी पूरी हो गई है।

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मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों दिन के समय चटख धूप खिल रही है लेकिन सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। खासकर ठंडे इलाकों में तापमान में गिरावट के कारण लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में पाला पड़ना भी शुरू हो गया है।