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Dehradun News: सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की भूमि पर तोड़फोड़, धमकी का आरोप

Sat, 10 Oct 2026 07:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 10 Oct 2026 07:34 PM IST
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Allegations of vandalism and threats on retired
केदारावाला निवासी संजय सिंह रावत और उसके भाई नवीन के खिलाफ सहसपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर की भूमि में घुसकर तोड़फोड़ करने, गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि देहरादून के डिफेंस कॉलोनी निवासी दिनेश कुमार बडोला (युद्ध सेवा मेडल, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर) ने शिकायत दी। शिकायत में कहा कि केदारावाला में उनकी पत्नी और बहन के नाम दर्ज भूमि पर ठेकेदार के माध्यम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
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आरोप है कि दोनों भाई लगातार उनकी निजी संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश कर तोड़फोड़ करते हुए विवाद और कार्य में बाधा डाल रहे हैं। 27 अगस्त को चाहरदीवारी निर्माण के दौरान दोनों अपने साथियों के साथ पहुंचे और खुद को किसी संगठन का नेता बताते हुए उन्हें, उनकी पत्नी और ठेकेदार से गाली-गलौज, मारपीट और धमकी दी।
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शिकायतकर्ता के अनुसार, आठ अक्तूबर को भूमि पर पहुंचने पर पेड़ तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया था। आरोपियों ने दोबारा मौके पर पहुंचकर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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