फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   All reserved category certificates will be verified: Dhami

आरक्षित श्रेणी के सभी प्रमाणपत्रों की होगी जांच : धामी

Sun, 20 Sep 2026 01:42 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
All reserved category certificates will be verified: Dhami
देहरादून। नीट यूजी 2026 की उत्तराखंड राज्य केंद्रीयकृत काउंसिलिंग के दौरान फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रवेश लिए जाने के मामले में जांच का दायरा बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस तरह के प्रकरण में शामिल सभी आठ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र निरस्त किए जा चुके हैं। अब सभी तरह की आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने वाले प्रमाणपत्रों की जांच करने का निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन


उत्तराखंड राज्य केंद्रीयकृत काउंसिलिंग में फर्जी प्रमाणपत्र की शुरुआती शिकायत के बाद से ही इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिससे फर्जी तथ्यों के आधार पर यदि किसी ने फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर अनुचित लाभ लिया है तो उनके साथ ही जारी करने की प्रक्रिया में शामिल सरकारी कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में जिला प्रशासन के स्तर से हुई जांच के बाद अभी तक आठ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र निरस्त करते हुए, उनकी प्रवेश प्रक्रिया भी निरस्त की जा चुकी है।
विज्ञापन

इस बीच कुछ और छात्रों के अलग -अलग आरक्षित श्रेणियों में कूटरचित प्रमाणपत्रों का प्रयोग किए जाने की आशंका को देखते हुए, जिला प्रशासन के स्तर पर जांच चल रही है। अब जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन




कोट

फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए प्रवेश का अपराध भी नकल जितना ही संगीन है। इसलिए प्रकरण संज्ञान में आते ही अफसरों को इस मामले में पारदर्शी जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब तक जांच में फर्जी प्रमाणित हो चुके प्रमाणपत्रों को निरस्त किया जा चुका है। अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए सभी श्रेणी के प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed