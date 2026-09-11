Dehradun News: चार साल की स्नातक डिग्री के बाद अब एक साल में एमए

विज्ञापन



इस पाठ्यक्रम में चार वर्षीय एफवाईयूपी स्नातक प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा चार या पांच वर्षीय कृषि व संबद्ध विषयों के पेशेवर स्नातक तथा किसी भी शाखा से बीई या बीटेक करने वाले विद्यार्थी भी इसके लिए पात्र होंगे। एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज में विकास क्षेत्र से जुड़े विषयों के साथ शोध और प्रोजेक्ट कार्य को विशेष महत्व दिया गया है। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट कार्य भी करना होगा।

विज्ञापन

देहरादून। चार वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थि अब एक साल में मास्टर डिग्री भी पूरी कर सकेंगे। इसके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई-2026 सत्र से एमए इन डेवलपमेंट स्टडीज नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। 40 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम दो सेमेस्टर में पूरा होगा। इसकी कुल फीस आठ हजार रुपये निर्धारित की गई है। प्रवेश के लिए विद्यार्थी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।