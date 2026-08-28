रुड़की: 17 हजार रुपये और वीडियो बनाने के विवाद में दोस्तों ने की थी कपिल की हत्या, दोनों गिरफ्तार

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पूछताछ में सामने आया कि मृतक कपिल और आरोपी रितिक व दीपक आपस में दोस्त थे और उनके बीच पैसों का लेनदेन होता था। कपिल ने आरोपियों से 15 हजार रुपये उधार लिए थे। इसके अलावा उसने 700 रुपये के कपड़े भी खरीदे थे। पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से कपिल को टिकौला कलां पुलिया के पास बुलाया।



वहां तीनों ने साथ बैठकर शराब पी। शराब पीने के दौरान कपिल ने अपना मोबाइल फोन निकालकर आरोपियों का वीडियो बनाने की बात कही। इस पर दोनों आरोपी भड़क गए। विवाद बढ़ने पर दोनों ने कपिल की हत्या कर दी और शव को रजवाहे के पानी में फेंककर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी रितिक पंवार और दीपक पंवार, निवासी ग्राम जटौल तैय्यबपुर बड़ा, थाना देवबंद को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।