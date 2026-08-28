रुड़की: 17 हजार रुपये और वीडियो बनाने के विवाद में दोस्तों ने की थी कपिल की हत्या, दोनों गिरफ्तार
23 अगस्त को टिकौला कलां गांव में रजवाहे के पास एक अज्ञात शव पड़ा मिला था। जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की थी।
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
कोतवाली क्षेत्र के टिकौला कलां रजवाहे में मिले कपिल(40) के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, हत्या की वजह 15 हजार 700 रुपये के लेनदेन और मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर हुआ विवाद सामने आया है।
बता दें कि बीते 23 अगस्त को कोतवाली मंगलौर पुलिस को सूचना मिली थी कि टिकौला कलां गांव में रजवाहे के पास एक अज्ञात शव पड़ा है। सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। बाद में मृतक की पहचान कपिल पुत्र मेघपाल, निवासी ग्राम टिकौला कलां, कोतवाली मंगलौर के रूप में हुई।
मामले में मृतक के भाई अमित कुमार की तहरीर पर सहारनपुर जिले के देवबंद थाना क्षेत्र के जटौल निवासी रितिक और उसके साथी दीपक के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश और एसपी देहात व क्षेत्राधिकारी मंगलौर के देखरेख में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, मैनुअल इनपुट जुटाए और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने 27 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
हरिद्वार: एक ही दुकान से जारी हुए सिम से 10 राज्यों में साइबर ठगी, प्राथमिकी दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच
एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पूछताछ में सामने आया कि मृतक कपिल और आरोपी रितिक व दीपक आपस में दोस्त थे और उनके बीच पैसों का लेनदेन होता था। कपिल ने आरोपियों से 15 हजार रुपये उधार लिए थे। इसके अलावा उसने 700 रुपये के कपड़े भी खरीदे थे। पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से कपिल को टिकौला कलां पुलिया के पास बुलाया।
वहां तीनों ने साथ बैठकर शराब पी। शराब पीने के दौरान कपिल ने अपना मोबाइल फोन निकालकर आरोपियों का वीडियो बनाने की बात कही। इस पर दोनों आरोपी भड़क गए। विवाद बढ़ने पर दोनों ने कपिल की हत्या कर दी और शव को रजवाहे के पानी में फेंककर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी रितिक पंवार और दीपक पंवार, निवासी ग्राम जटौल तैय्यबपुर बड़ा, थाना देवबंद को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है।