उत्तराखंड मौसम अपडेट: दून समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; 81 ग्रामीण मार्ग समेत 108 सड़कें बंद

मसूरी की सड़कें बदहाल, बारिश ने खोली विभागों की पोल

पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश ने नगर पालिका और लोनिवि की सड़कों की बदहाली उजागर कर दी है। शहर के प्रमुख मार्गों पर जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी सड़कें लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसों का खतरा बढ़ गया है।



मैसानिक लॉज बस अड्डे से किंग्रेग के बीच सड़क कई स्थानों पर पूरी तरह उखड़ चुकी है। मसूरी-दून मार्ग और मालरोड भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं। शहर की व्यस्त तिलक रोड की हालत भी लंबे समय से खराब है। इस सड़क के किनारे कई होटल हैं। पर्यटकों की आवाजाही के बीच सड़क की खराब स्थिति शहर की छवि पर भी असर डाल रही है। स्थानीय निवासी राजेंद्र प्रसाद और मनोज सिंह ने कहा कि सड़कें लंबे समय से खराब हैं और विभाग केवल आश्वासन दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि बड़े गड्ढों को अस्थायी रूप से भरकर यातायात सुरक्षित किया जा सकता है।



नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने बताया कि बरसात के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को तेजी से ठीक कराया जाएगा। लोनिवि के ईई दीपक कुमार वर्मा ने कहा कि गड्ढे भरने के लिए कार्ययोजना तैयार हो रही है। उन्होंने बताया कि बड़े गड्ढों को शीघ्र भरा जाएगा। सड़कों की मरम्मत का कार्य 15 सितंबर को बारिश रुकने के बाद शुरू होगा।