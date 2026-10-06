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विकासनगर: दून-पांवटा हाईवे पर हादसा, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क से नीचे गिरी बस, 35 यात्री थे सवार

Tue, 06 Oct 2026 02:18 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, विकासनगर (सेलाकुई)।
संवाद न्यूज एजेंसी, विकासनगर (सेलाकुई)। Published by: Renu Saklani Updated Tue, 06 Oct 2026 02:18 PM IST
सार

देहरादून-पांवटा हाईवे पर यात्रियों से भरी निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

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Accident in dehradun paonta national highway bus falls off road 10 passengers injured Uttarakhand
सड़क हादसा। - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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देहरादून-पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई। बस में 35 यात्री सवार थे, जिनमें से दस यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है।

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जानकारी के अनुसार बस देहरादून-पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रही थी। इसी दौरान सामने से एक बाइक सवार आ रहा था। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे जा गिरी। हादसा होते ही बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

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दुर्घटना में बस में सवार दस यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद संबंधित पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में घायलों का उपचार चल रहा है। सहसपुर कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि हादसा सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ।  हादसे के बाद पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी ली। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति रही।

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