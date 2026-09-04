Dehradun News: राज्य में 108 सड़क बंद
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:57 AM IST
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देहरादून। राज्य में भूस्खलन समेत अन्य कारणों के चलते बृहस्पतिवार को 108 सड़कें बंद रहीं। अल्मोड़ा में आठ, बागेश्वर में 11, चमोली में 16 मार्ग बंद हैं। चंपावत में एक, देहरादून में पांच, नैनीताल में 23, पौड़ी में छह, पिथौरागढ़ में 11, रुद्रप्रयाग में आठ, टिहरी में 10 और उत्तरकाशी में सात मार्ग बंद हैं। इन मार्गाें के बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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