हैप्पी बर्थडे वीवीएस लक्ष्मण: वो पारियां, जिनसे वह बने 'गॉड ऑफ फोर्थ इनिंग्स'; ऑस्ट्रेलिया का घमंड कैसे तोड़ा?

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भारतीय क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज अपनी आक्रामकता के लिए जाने गए तो कुछ अपनी तकनीक के लिए। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अपनी कलात्मक बल्लेबाजी और मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य दिखाकर अलग पहचान बनाई। कलाई के जादूगर के नाम से मशहूर लक्ष्मण को टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है। खासकर चौथी पारी में उनका प्रदर्शन ऐसा रहा कि उन्हें 'गॉड ऑफ फोर्थ इनिंग' कहा जाने लगा। विज्ञापन



वीवीएस लक्ष्मण का जन्म एक नवंबर 1974 को हैदराबाद में हुआ था। वह रविवार को अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों की मौजूदगी वाले दौर में टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन लक्ष्मण ने अपने प्रदर्शन से यह कर दिखाया। विज्ञापन

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कोलकाता की 281 रन की पारी ने बदल दी पहचान

लक्ष्मण के करियर की सबसे यादगार पारियों में 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में खेली गई 281 रन की पारी सबसे ऊपर आती है। फॉलोऑन खेल रही भारतीय टीम के लिए उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ ऐतिहासिक साझेदारी की थी। दोनों की पारियों ने मैच का रुख पलट दिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्रिकेट इतिहास की यादगार जीत दर्ज की।



ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लक्ष्मण का बल्ला अक्सर खूब चलता था। उन्होंने 2000 में सिडनी में 167 रन और 2003 में एडिलेड में 148 रन की शानदार पारियां खेलीं। इसके अलावा 2010 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में 103 रन और 2004 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में 124 रन की पारी भी उनके करियर की खास उपलब्धियों में शामिल है। उनकी कई पारियां ऐसी रहीं, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भारत को जीत दिलाई या हार से बचाया।

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134 टेस्ट और 86 वनडे में बनाए हजारों रन

लक्ष्मण ने नवंबर 1996 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। इसके बाद नौ अप्रैल 1998 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने वनडे करियर की शुरुआत की। उन्होंने भारत के लिए 134 टेस्ट मैच खेले और 225 पारियों में 17 शतक तथा 56 अर्धशतकों की मदद से 8,781 रन बनाए। टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर 281 रन रहा। वहीं, 86 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 83 पारियां खेलीं और छह शतक तथा 10 अर्धशतकों के साथ 2,338 रन बनाए। लक्ष्मण ने 18 अगस्त 2012 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। हालांकि, क्रिकेट से उनका जुड़ाव इसके बाद भी बना रहा।

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