भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20: हार के बावजूद टीम इंडिया के कप्तान खुश, श्रेयस अय्यर ने बताया सीरीज से क्या सीखा

1 of 5 श्रेयस अय्यर - फोटो : ANI

भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। भारत ने यह सीरीज 3-2 से अपने नाम की, हालांकि आखिरी दो मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। सीरीज जीत के बावजूद अय्यर ने गेंदबाजी और फील्डिंग को ऐसे क्षेत्र बताया, जिनमें टीम को आगे सुधार करने की जरूरत है।

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2 of 5 भारतीय टीम - फोटो : ANI

कहां रही कमी?

मैच के बाद अय्यर ने कहा कि न्यूजीलैंड के अलग-अलग मैदानों और परिस्थितियों में खेलना टीम के लिए सीखने का शानदार अनुभव रहा। उन्होंने माना कि गेंदबाजी और फील्डिंग में टीम का प्रदर्शन बेहतर हो सकता था और कुछ मौकों पर खिलाड़ी थोड़े सुस्त नजर आए। अय्यर ने कहा, 'हम गेंदबाजी और फील्डिंग में और बेहतर कर सकते थे। हमारा प्रदर्शन थोड़ा ढीला रहा, लेकिन यह हमारे लिए शानदार सीख रही। विदेश में आकर न्यूजीलैंड जैसी परिस्थितियों और अलग-अलग मैदानों पर खेलना एक बेहतरीन अनुभव रहा।'

3 of 5 श्रेयस अय्यर - फोटो : ANI

पहली बार SENA देश में अय्यर की कप्तानी में जीती सीरीज यह श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की किसी SENA देश (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में पहली सीरीज जीत है। इससे पहले उनके कप्तानी कार्यकाल की शुरुआत आयरलैंड और इंग्लैंड में लगातार दो सीरीज हार के साथ हुई थी।

अय्यर ने कहा कि शुरुआती तीन मुकाबलों ने टीम को अच्छी लय दी। इसके बाद आखिरी दो मैचों में टीम ने खुद को चुनौती देने और कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश की। हालांकि, पांचवें मुकाबले में टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी।

उन्होंने कहा, 'पहले तीन मैचों से हमें अच्छी लय मिली। आखिरी दो मुकाबलों में हम खुद को चुनौती देना और कुछ प्रयोग करना चाहते थे। आज हमारे पास ऐसा करने का सही मौका था, लेकिन हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। फिर भी यह हमारे लिए सीखने का अच्छा अनुभव रहा।'

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4 of 5 भारत VS न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI

फील्डिंग में सुधार की जरूरत, वनडे पर है नजर

भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम को अब ज्यादा पीछे देखने के बजाय आगामी वनडे मुकाबलों पर ध्यान देना होगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशी परिस्थितियों में फील्डिंग करना चुनौतीपूर्ण होता है और खिलाड़ियों को इन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। अय्यर के मुताबिक, न्यूजीलैंड में अंधेरे और साफ आसमान के बीच रोशनी में खेलने का अनुभव भारत से काफी अलग था। ऐसे में खिलाड़ियों को फील्डिंग के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है।

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5 of 5 भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : ANI